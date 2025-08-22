Chi è Lamptey, il vice Dodo cercato con insistenza dalla Fiorentina

22/08/2025 | 19:30:00

È Tariq Lamptey il possibile vice Dodo scrutato dalla Fiorentina. Vi abbiamo parlato in giornata dell’interesse concreto per il terzino destro, scuola Chelsea, di proprietà del Brighton. Il calciatore ghanese è un giocatore veloce, rapido e tecnico, con buona progressione. Insomma, un fattore in fase offensiva e di contropiede. All’occorrenza, il classe 2000 può occupare, con discreti risultati, anche la corsia di sinistra. Il suo curriculum parla di 104 presenze complessive in Premier League condite da 3 gol e 11 assist. Qualche anno fa, un lungo stop lo ha tenuto fuori per circa 9 mesi, così come un più recente infortunio al ginocchio ha messo KO il nativo di Hillingdon per più di 5 mesi. Delle brutte tegole che pongono l’attenzione sulla tenuta fisica del giocatore che potrebbe essere – al netto dei guai fisici – l’ideale vice Dodo.

Foto: Instagram Lamptey