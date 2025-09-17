Lamptey: “Fiorentina ha un grande progetto. Contento di essere qui”

17/09/2025 | 14:28:13

Oggi alle 14 si è tenuta la conferenza di presentazione di Tariq Lamptey, l’ultimo acquisto della Fiorentina in questa sessione estiva. Il terzino destro ghanese, arrivato dal Brighton, ha fatto il suo debutto nella sconfitta contro il Napoli al Franchi.

Queste le sue parole:

“Sono felice di giocare in Serie A, un campionato di grande livello. Spero di mettere la mia velocità al servizio della squadra. Abbiamo una squadra forte, mi hanno messo subito a mio agio così come i tifosi. Spero di giocare presto. Addio all’Inghilterra? Ho giocato tanto in Premier ma questo era il passo giusto. Volevo giocare in un club storico che ha un grande progetto sportivo, come la Fiorentina”.

Sull’interesse mostrato dalla Fiorentina:

“Ogni squadra è una sfida diversa e venire qui è una sfida nuova per me, che può aiutarmi a crescere. La Fiorentina mi osservava da tempo, io sono contento di essere qui. Altre squadre? Sì c’erano altri, ma quando la Fiorentina mi ha illustrato il suo progetto non ci ho pensato due volte e sono voluto venire qui fin da subito”.

Sulla concorrenza con Dodò:

“Dal mio arrivo, Dodò è stato fantastico. Sono molto felice di essere qua con lui. Tutti in rosa mi hanno accolto molto bene, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Foto: X Fiorentina