La Roma conduce 1-0 in casa dell’Empoli al termine dei primi 45 minuti. Vantaggio assolutamente meritato per i giallorossi che hanno sbloccato la gara dopo 23 secondi, con un lampo di Soulé. Roma che ha avuto due chance clamorose per il 2-0, colpendo due legni, con Shomurodov e Koné. Roma però dominante al Castellani e meritatamente in vantaggio. Male l’Empoli.

Foto: sito Roma