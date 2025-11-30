Lampo di Kossounou, Atalanta avanti sulla Fiorentina all’intervallo

30/11/2025 | 18:48:37

Finito il primo tempo tra Atalanta e Fiorentina. La Dea conduce 1-0 contro la Fiorentina. Partita non bella, ma l’Atalanta ha saputo sfruttare l’episodio, al 41′. La firma è di Odilon Kossounou. Il difensore dell’Atalanta ha pescato il jolly da fuori area con un tiro cross che ha sorpreso De Gea sul secondo palo al 41′ dopo un perfetto servizio dalla destra di De Ketelaere. Nerazzurri avanti 1-0 all’intervallo.

Foto: Instagram Atalanta