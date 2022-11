Lampo di Gakpo, risponde Valencia. Tra Olanda e Ecuador finisce 1-1

Termina con il risultato di 1-1 la sfida tra Olanda e Ecuador valida per la seconda giornata del gruppo A. Un pareggio senza troppi lampo di talento, ma con i soliti protagonisti sugli scudi, Gakpo e Valencia su tutti.

Primo tempo ad alta intensità, continui capovolgimenti di fronte che occupano più volte i portieri delle due squadre. L’Olanda parte fortissimo, dopo solamente 6 minuti di gioco. Klaassen lavora un buon pallone al limite dell’area per Gakpo che si crea lo spazio per la conclusione e calcia forte sul primo palo battendo il numero 1 avversario. Secondo gol di fila per il talento classe 99 del PSV che sta dimostrando a tutto il mondo il suo valore.

Nella ripresa l’Ecuador entra però con un’altra grinta, dopo pochi minuti trova il pareggio con Valencia. Palla perso dell’Olanda a centrocampo, Estupinan riparte e dal limite calcia forte rasoterra. Noppert respinge ma Valencia anticipa tutti e da vero rapace d’area segna il suo terzo gol in questo torneo. Nei minuti successivi i ritmi calano e gli errori aumentano.

