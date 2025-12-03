Lampi di Chukwueze e il Milan che “tifa” per il riscatto

Samuel Chukwueze protagonista nel pirotecnico 4-5 tra Fulham e Manchester City. La doppietta dell’esterno offensivo nigeriano non è servita a evitare la sconfitta ai padroni di casa, ma ha reso pirotecnico il finale. E per il classe 1999 si tratta di un doppio lampo che può aiutare a rendere la stagione sempre più interessante. Arrivato al Milan con tante aspettative, non ha fornito un rendimento nel segno della continuità. Le sue qualità sono fuori discussione, adesso Chukwueze ha l’occasione di dare un senso alla sua stagione in Premier League. E anche il Milan fa il tifo perché si arrivi a questo epilogo: i rossoneri hanno accettato l’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a una cifra non lontana dai 30 milioni, una cifra importante che in futuro potrebbe essere reinvestita sul mercato. E per il Milan sarebbe bello assistere ad altre notti come quella che ieri ha visto il nigeriano protagonista.

