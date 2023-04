Lampard: “Voglio vincere ogni partita perché siamo il Chelsea. Koulibaly out due partite”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea, Frank Lampard, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Brighton: “Nel periodo in cui sarò qui, in primo luogo voglio vincere le partite perché siamo il Chelsea ed è quello che ci si aspetta da noi. In secondo luogo, voglio essere parte di un processo in cui tutti i giocatori hanno un’opportunità. Se si allenano, se meritano di giocare, allora avranno un’opportunità e potranno dimostrare cosa possono fare… Domani per esempio ci sarà un’opportunità per alcuni giocatori che non hanno giocato in Champions League, perché quella col Brighton è una partita in cui abbiamo assolutamente bisogno di freschezza ed energia. Koulibaly out? Sarà out nelle prossime due gare a causa di un infortunio al tendine del ginocchio. Kalidou è un giocatore molto forte, di grande esperienza. Kanté in? Avendo già lavorato con N’Golo, posso dire che è un giocatore incredibile, uno dei migliori con cui ho avuto la fortuna di lavorare. Conosco gli aspetti positivi di averlo e gli aspetti negativi di non averlo, perché nella mia prima stagione qui c’è mancato in alcuni periodi importanti”.

Foto: sito ufficiale Chelsea