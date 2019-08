Lampard: “Supercoppa UEFA? Vogliamo questo trofeo perché…”

Franck Lampard, nuovo tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool in Supercoppa UEFA: “È un trofeo che vogliamo assolutamente vincere, dobbiamo dare tutto per farlo. Vogliamo vincere perché il Chelsea ha vinto molto nella sua storia e dobbiamo mantenere alto l’onore del club. Non voglio trasmettere ai miei giocatori che se domani non vincono sono perdenti. Non è questa la mentalità. Bisogna lavorare più duramente se non si vince. Sono ottimista perché ho fiducia nei giocatori e nel fatto che siamo qui perché lo meritiamo. Sono consapevole della forza dei nostri avversari, che hanno vinto con merito la Champions League, hanno un allenatore fantastico e un grande gruppo di giocatori, ma se diamo il massimo possiamo vincere questa partita. Il Liverpool è una squadra diversa rispetto al Manchester United, dovremo cambiare leggermente il nostro approccio. Questo trofeo significa molto per il club. Lo so perché siamo stati battuti per due volte. Per un club come il Chelsea è importante dare sempre il massimo e provare a vincere. Siamo consapevoli di questo“.

Foto: Independent