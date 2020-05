Lampard su Kanté: “Il Chelsea ha bisogno di lui, è uno dei migliori al mondo”

Frank Lampard vuole tenersi stretto N’Golo Kanté. L’allenatore del Chelsea è intervenuto così ai microfoni di BT Sport soffermandosi sul futuro del centrocampista francese: “Kanté ha giocato quattro o cinque stagioni incredibili, mentre in questa ha potuto giocare solamente il 40% delle partite. Per noi non averlo potuto avere a disposizione a tempo pieno è stata una grande perdita. Abbiamo bisogno di lui nella nostra squadra, è uno dei migliori giocatori del mondo. Sapevo questo già prima di diventare l’allenatore del Chelsea e lo so ancor di più oggi. Conto di averlo al meglio per il futuro”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea