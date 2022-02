Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa dei due nuovi rinforzi per l’Everton, ovvero Dele Alli e Van de Beek: “Sono entrambi giocatori molto talentuosi, giocatori che ho affrontato in passato in modi diversi. Confido nel loro talento. Ho visto Dele fare carriera: un giocatore fantastico. Così come Van de Beek”.

FOTO: Twitter Everton