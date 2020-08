Lampard: “Stiamo costruendo una buona squadra, dobbiamo migliorare”

Il tecnico del Chelsea, dopo la sconfitta dei Blues contro il Bayern Monaco in Champions League ha parlato nel post-partita. Queste le parole di Lampard: “I ragazzi hanno reagito bene, anche se non è facile dirlo dopo un 4-1. Dopo i due gol subiti abbiamo reagito bene. Abbiamo commesso alcuni errori individuali che hanno portato ai loro gol. Mercato? Dobbiamo capire come possiamo e dove dobbiamo migliorare. La squadra è in costruzione, prima abbiamo perso un giocatore come Hazard. Vogliamo di più del quarto posto l’anno prossimo, ma abbiamo raggiunto comunque un buon obiettivo.”

Foto: twitter Chelsea