Lampard: “Sosta positiva, abbiamo recuperato Rudiger, Pedro e Kovacic. Kanté out”

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato alla vigilia della gara di campionato contro l’ostico Wolverhampton: “È stata una sosta positiva, un periodo di lavoro e riposo. Sono stato felice di vedere Mount fare il suo esordio con l’Inghilterra, e penso che abbia giocato bene in quei minuti. Gli Wolves sono una squadra davvero buona, hanno un modo di giocare loro, giocatori d’attacco pericolosi e una bella striscia contro le cosiddette big nella scorsa stagione. Dobbiamo farci trovare pronti su tutti i livelli. Rudiger è pronto e disponibile per essere convocato. Kovacic e Pedro sono pronti a scendere in campo domani, a differenza di Kante. Ha ancora problemi con la caviglia e la partita arriva troppo presto per lui”.

Foto: Independent