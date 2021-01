Lampard: “Sono felice di avere un giocatore come Mount. Werner? Tornerà presto a segnare”

Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha commentato così il successo di misura ottenuto sul campo del Fulham: “Non era una partita facile, ma abbiamo giocato molto bene. Abbiamo creato tante occasioni fino al primo tempo, anche se siamo riusciti a segnare solo nel finale. Un risultato importante per il proseguo della nostra stagione. Mount? E’ giovane e può fare molto bene per questo club. Sono felice di averlo con me. Il Fulham ha avuto 25 minuti buon nella parte finale del primo tempo, ma abbiamo resistito per poi tornare a dominare la gara. Werner? Possono capitare periodi così, ha le qualità per tornare presto a segnare”.