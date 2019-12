Lampard: “Siamo qualificati, ma non sono soddisfatto. C’è ancora tanto lavoro da fare”

L’allenatore del Chelsea, Frank Lampard, ha parlato a BT Sport dopo la vittoria in Champions League contro il Lille per 2 a 1. I Blues, grazie a questo risultato, si sono qualificati agli Ottavi come secondi nel girone, alle spalle del Valencia: “E’ stata una partita nervosa, dobbiamo migliorare la gestione. Sul 2-0 sapevo che non era finita, il loro gol ha complicato le cose. Abbiamo dominato il primo tempo, nella ripresa non siamo riusciti a farlo. Oggi abbiamo capito quanto lavoro dobbiamo ancora fare, dobbiamo ancora migliorare“.

Foto: Twitter Chelsea