Lampard sfida Klopp, in palio la Supercoppa europea. Le probabili di Liverpool-Chelsea

Manca poche ore e poi verrà assegnata la Supercoppa europea, primo trofeo internazionale della stagione 2019-2020. A contendersi la coppa sono Liverpool e Chelsea, le due squadre vincitrici in campo europeo nella scorsa stagione. Il Liverpool di Klopp ha alzato al cielo la sua sesta Champions League nella finale del Wanda Metropolitano contro il Tottenham. Il Chelsea, invece, ha trionfato in Europa League con Sarri in panchina. Ora toccherà a Lampard provare a regalare un’altra gioia al popolo Blues, dopo un avvio da incubo in campionato. Non sarà una sfida come tutte le altre, considerata anche la rivalità tra i due club, pronti a darsi battaglia per primeggiare e portare a casa l’ambito trofeo. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni:

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Origi, Mané. All. Klopp

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson Palmieri; Jorginho, Kovacic (Kanté); Pedro, Pulisic, Mount; Abraham (Giroud). All. Lampard

Foto: Twitter Uefa