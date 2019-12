Lampard: “Pulisic? Sono contento del suo rendimento, ma da lui mi aspetto molto di più”

Franck Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa di Christian Pulisic, esterno offensivo americano finora autore di sei reti: “Sono veramente soddisfatto di quanto ha fatto e del suo rendimento. Ha giocato molte partite consecutive, in un nuovo campionato, molto fisico per lui. Ha iniziato bene, ma mi aspetto molto di più. Ha gran talento e può segnare più gol per le sue abilità”.