Lampard: “Pedro è stato osannato nello spogliatoio. Sarà qui per le ultime gare”

Il tecnico del Chelsea Frank Lampard, a margine della sfida vinta con il Wolverhampton, ha ringraziato Pedro confermando che lascerà i Blues: ‘Voglio parlare di Pedro perché ha giocato la sua ultima partita per il club e i ragazzi lo hanno praticamente osannato nello spogliatoio e giustamente, a causa della carriera che ha avuto in generale e della carriera che ha avuto in questo club. L’impatto che ha avuto qui è stato enorme. Voglio ringraziare Pedro e gli auguro ogni bene. Sarà qui per le ultime gare ma un grande giocatore per il club se ne va e lo spirito che ho visto in lui è qualcosa di molto speciale”. Pedro ha firmato con la Roma e vestirà la maglia giallorossa nella prossima stagione.

Foto: Pedro Twitter uff Chelsea