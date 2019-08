Lampard parte malissimo, poker United al Chelsea

Un esordio da dimenticare quello di Frank Lampard come allenatore del Chelsea. Il Blues perdono 4-0 a Old Trafford contro il Manchester United nella prima giornata di Premier League. La buona stella dei Red Devils li rende immuni nella prima frazione di gioco, con i tentativi ospiti che si infrangono su un reattivo De Gea e per due volte sui pali della sua porta: prima Abraham al 4′, poi Emerson al 41′. La gara si mette invece ben presto sui binari della squadra di Solskjaer, con Zouma che al 17′ stende in area di rigore Rashford e l’attaccante che fredda Kepa dal dischetto. Il vantaggio minimo regge a lungo, esattamente fino al 65′, quando i padroni di casa raddoppiano con Martial. A quel punto, i londinesi crollano mentalmente. Rashford sigla la doppietta personale dopo soli due minuti, poi a chiudere il conto ci pensa il neo-entrato James all’81’. Malissimo il nuovo inizio di Lampard con il Chelsea, mentre parte con il piede giusto il campionato dello United di Solskjaer.

Foto: twitter ufficiale Manchester United