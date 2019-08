Lampard: “Orgoglioso della prova. Questo match ci dà fiducia per il futuro”

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in mixed zone dopo la sconfitta in Supercoppa Europea contro il Liverpool. Queste le sue parole: “Sono orgoglioso della prova, non siamo stati fortunati. Abbiamo avuto tante occasione. Anche loro, ma soprattutto noi. Abbiamo controllato la partita contro una squadra fantastica. Non è bello vedere il Liverpool vincere e i nostri giocatori tristi nello spogliatoio, ma è andata così. La scelta su Giroud? Ha tenuto alto la linea e ha segnato. Poi era stanco, ho messo Abraham per questo”.

Foto: Indipendent