Lampard: “Orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo fatto qualcosa di speciale”

Frank Lampard è orgoglioso del suo Chelsea e del passaggio ai Quarti di FA Cup dopo aver battuto per 2-0 proprio i Campioni d’Europa.

“Sono davvero orgoglioso – ha dichiarato il tecnico del Blues – perché loro sono la migliore squadra. Il Liverpool ed il City lo hanno dimostrato negli ultimi due anni. Quello che stanno facendo quest’anno in campionato è incredibile. Quindi per noi mettere lo sforzo, l’attenzione, la determinazione, la qualità che abbiamo messo in gioco stasera è stato qualcosa di speciale. Ed era una gara secca. Sappiamo molto bene che c’è molto lavoro da fare e c’è ancora molta strada da fare per arrivare dove vogliamo, ma devi goderti certi momenti”.

Foto: Twitter Chelsea