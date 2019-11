Lampard nella storia del Chelsea: eguagliato il record di vittorie consecutive in trasferta

Frank Lampard entra di diritto nella storia del Chelsea, stavolta anche da allenatore. La vittoria di ieri contro il Watford è valsa infatti al tecnico inglese un record che durava da ben 30 anni: eguagliato il numero di successi consecutivi in trasferta (7) in tutte le competizioni che era stato siglato da Bobby Campbell nel 1989. Un traguardo importante per Lampard, che ora può addirittura migliorare questo speciale record.

7 – Frank Lampard is only the second manager in @ChelseaFC's history to win seven consecutive away games in all competitions, after Bobby Campbell (February-April 1989). Icon. #WATCHE pic.twitter.com/wQb3qmgFej

— OptaJoe (@OptaJoe) November 2, 2019