Lampard: “Il Chelsea è il mio club, è stata una decisione facile”

Frank Lampard guiderà il Chelsea fino al termine dell’attuale stagione sportiva. Nove partite di Premier League a disposizione dell’allenatore, avrà il compito di far risalire i blues in classifica dopo il rendimento altalenante avuto da Graham Potter. L’ex capitano e capocannoniere del club di Londra dovrà cercare di fare il suo meglio anche in Champions League, dove il Chelsea dovrà sfidare il Real Madrid di Carlo Ancelotti ai quarti di finale. Alcune parole rilasciate ai canali ufficiali: “È stata una decisione facile per me perché questo è il mio club. Sono una persona molto pratica, ho intrapreso un percorso diverso da quando ho lasciato il Chelsea, ma tornare come mi è stato chiesto e tornare qui con la convinzione di poter aiutare fino alla fine della stagione è davvero fantastico. Sono lieto di avere l’opportunità e sono grato. Sono fiducioso in me stesso e ho una buona conoscenza della squadra, del campo di allenamento, dello stadio e dei tifosi”.

Foto: sito ufficiale Chelsea