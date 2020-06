Frank Lampard, tecnico del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa parlando dell’accostamento dei Blues a Kai Havertz, gioiello del Bayer Leverkusen: “È un top player, ma certamente non andrò a dire qualcosa su giocatori di altre squadre. Al momento non è un nostro obiettivo, non ci sono offerte”, le dichiarazioni di Lampard.

Foto: Twitter ufficiale Bayer Leverkusen