Lampard: “Giroud ha sempre l’atteggiamento giusto, è un professionista. Contento della qualificazione”

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato così dopo il match vinto all’ultimo respiro contro il Rennes: “Sono contento del risultato, della vittoria e della qualificazione agli ottavi. Abbiamo dimostrato anche oggi di aver fatto passi in avanti, mi è piaciuto l’atteggiamento dei calciatori e la reazione nel finale. E poi chi è entrato dalla panchina ha fatto il proprio dovere.

Giroud? Tutti lottano per un posto in squadra, sappiamo che Olivier è un gran professionista. E oggi ha dimostrato che tipo di calciatore è, ha sempre l’atteggiamento giusto, in ogni allenamento”.

Foto: Independent