Lampard: “FA Cup? Un club come il Chelsea deve puntare sempre a questi trofei”

Il tecnico del Chelsea, Lampard, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di FA Cup contro il Manchester United. Ecco le sue parole: “Siamo il Chelsea e vogliamo vincere un trofeo, siamo in semifinale e inseguiamo il nostro obiettivo anche in campionato. Un club come il nostro punta sempre a vincere questo tipo di trofei. Ziyech si è allenato un paio di giorni da solo e poi si è integrato un po’ con la squadra. I ragazzi lo hanno accolto bene e si è messo in forma. È stato bello per lui prendere parte agli allenamenti perché non gioca da un bel po”.

FOTO: Independent