Lampard: “È un periodo duro per noi. La squadra ha giocato bene, ho visto la reazione che mi aspettavo”

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha commentato alla Bbc il pareggio della sua squadra contro l’Aston Villa. Queste le parole del tecnico: “Un punto è un punto, era un avversario difficile ma penso che avremmo meritato la vittoria per quanto creato. C’è delusione perché il gol degli avversari è arrivato con un nostro uomo a terra, e penso che ci fosse anche un fallo di mano a inizio azione. Penso che la squadra abbia giocato bene, ha lottato, ha fatto vedere alcune cose molto buone. Ho visto fin dai primi minuti la personalità e il carattere che avevo chiesto. Giroud? Lui è bravo nel trovare la profondità, devi costruire le azioni giuste, ma quando lo fai, lui finalizza. Questa è la reazione che mi aspettavo stasera dopo la sconfitta con l’Arsenal. Avremmo potuto ottenere qualcosa di più da alcune situazioni che abbiamo creato, ma dobbiamo accontentarci. In questa stagione molte squadre affrontano periodi di alti e bassi: questo è un periodo duro per noi, ma dobbiamo continuare a lottare e guardare le cose in prospettiva. In questo momento della stagione avrei preferito avere i risultati piuttosto che il bel gioco, ma lavorando tutti i giorni sul campo è positivo vedere la reazione dei giocatori dopo il pessimo primo tempo con l’Arsenal. Dobbiamo continuare a lottare, i giocatori nuovi si stanno integrando sempre meglio nella squadra. Dovremo essere pazienti“.

Foto: Twitter Chelsea