Lampard dopo l’esonero: “Everton società speciale. Dispiaciuto di non aver avuto l’occasione di crescere ancora insieme”

Frank Lampard è stato esonerato dalla panchina dell’Everton, ultimo in classifica in Premier League. Dopo la decisione dei Toffes, l’ex centrocampista affida i suoi primi pensieri al suo profilo Instagram: “Arrivando all’Everton lo scorso anno sapevo che eravamo in un momento difficile e sarò sempre orgoglioso dell’incredibile lavoro e del sostegno da tutti coloro che hanno avuto una parte nella salvezza della scorsa Premier League. Ringrazio tutti quelli che hanno giocato un ruolo, non dimenticherò mai la notte che abbiamo vissuto contro il Palace. Voglio ringraziare tutti i tifosi dell’Everton per l’accoglienza che avete dato a me e al mio staff, alla mia famiglia. È veramente una società speciale, con un grande cuore e un’incredibile storia. Sono dispiaciuto di non aver avuto l’occasione di crescere ancora insieme, auguro a tutto l’Everton FC il meglio per il futuro”.

Foto: Twitter Everton