Lampard dopo il ko con lo United: “Risultato bugiardo, abbiamo commesso solo quattro errori”

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha parlato dopo la sconfitta per 4-0 contro il Manchester United: “La partita non riflette il 4-0, il risultato è bugiardo. Abbiamo commesso solo quattro errori e concesso quattro gol, ma abbiamo controllato la maggior parte del primo tempo. Abbiamo colpito due pali, abbiamo preso decisioni sbagliate nell’ultimo terzo. Mancano molti giocatori importanti, ma non voglio fare scuse. Il gioco della mia squadra è stato chiaramente competitivo per il resto della stagione”.

Foto: Independent