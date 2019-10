Lampard attacca Deschamps: “Kanté non doveva essere convocato, non c’è niente da ridere”

Frank Lampard non ha preso bene l’infortunio di Kanté con la Francia, che non era nelle condizioni fisiche migliori prima di essere convocato dal ct Didier Deschamps. Un nuovo stop che ha fatto infuriare il tecnico dei Blues: “Quell’infortunio non era una cosa da poco, non c’è niente da ridere. Prima della pausa avevamo comunicato la scarsa forma di Kanté che non era in grado di rispondere alla convocazione. Bisogna pensare a cosa sarebbe meglio per il giocatore, le cose dovrebbero andare così. Kanté non è in forma ed ha accusato un problema all’inguine durante il riscaldamento della prima gara internazionale della Francia: poi ha fatto un test per quella successiva ma era chiaro che non poteva giocare”.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea