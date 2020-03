Lampard: “Ancelotti? Ha il mio rispetto e quello dei tifosi, merita una grande accoglienza”

Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato del ritorno di Carlo Ancelotti da avversari con il suo Everton a Stamford Bridge: “Sarà accolto alla grande, ha il rispetto del club e dei tifosi. C’è massimo rispetto per quello che ha fatto qui, è un gentleman e un allenatore fantastico. Ho amato lavorare con lui, ha mostrato grandi doti umane e sapeva rapportarsi con i giocatori. È riuscito a tirar fuori il meglio di me come giocatore; tatticamente è preparato, è posato e non è mai sopra le righe o troppo morbido. Mi sono divertito con lui, il primo anno vincemmo FA Cup e Premier League. Ci sentiamo ancora, ho il massimo rispetto per lui”.