Lampard: “A me sta bene che ci facciano i tamponi, ma prima dovrebbero tutelare gli operatori sanitari”

Frank Lampard ha commentato l’idea della Premier League di sottoporre i calciatori a test regolari per prevenirne i contagi: “Quando parliamo di test, prima di riprendere gli allenamenti avremmo almeno 70-80 persone da sottoporre a controlli. – ha affermato il tecnico del Chelsea a BT Sport – E se dobbiamo farli regolarmente, va bene. Ma vorrei sapere quanti test sono stati eseguiti per gli operatori sanitari e tutti quelli che che hanno svolto un lavoro incredibile negli ultimi due mesi. Non mi starebbe bene, ma credo valga per tutti, essere testato se prima non ci assicuriamo che lo siano tutte quelle persone che lottano in prima linea.”

Foto: Independent