Lammers: “Un prestito è la scelta giusta per crescere e migliorarsi. E’ importante giocare con continuità”

Sam Lammers, nuovo attaccante dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa, presentandosi alla piazza, dopo l’operazione che lo ha visto arrivare in prestito.

Queste le sue parole: “Sono molto contento di giocare all’Empoli, un gran club. Sono un attaccante, mi piace segnare. Ma aiuto anche la squadra nella costruzione, mi reputo un giocatore tecnico e sono molto eccitato di giocare per l’Empoli. Arrivo in una buona squadra, in un gruppo in cui è facile ambientarsi. In questi giorni abbiamo lavorato duro, ma sono stati giorni belli. L’ambientamento è andato molto bene”.

Com’è nata la trattativa Empoli? Ti volevano già prima?

“Non so esattamente se l’Empoli ci ha provato prima di quest’estate. Però quando ho capito di dover partire in prestito e mi si è presentata l’occasione Empoli sono stato subito convinto a venire. Ho parlato anche col mister, molto ambizioso, con cui ho trovato una buona connessione subito. L’anno scorso ho visto la Serie A e la buona stagione dell’Empoli, non ho avuto dubbi ad accettare”:

Sull’ultima stagione: “L’ultimo anno non ho giocato quanto volevo, ma ho imparato tante cose nuove che mi permetteranno di dare il mio apporto qui. Il calcio in Italia è diverso da quello che c’è in Germania, sono davvero contento di tornare in Serie A. Ho fatto una buona esperienza in Bundesliga, in questa stagione vorrei acquisire continuità e giocare per tutta la stagione, migliorando sotto tutti gli aspetti”.

