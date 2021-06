Lammers: la rincorsa Genoa, partita a gennaio, ora può andare in porto

Il Genoa ritorna su Sam Lammers. Come avevamo anticipato la squadra rossoblu già a gennaio aveva provato fortemente di prendere l’attaccante dell’Atalanta ma che il club bergamasco aveva respinto i vari tentativi. Adesso la rincorsa del Genoa può andare in porto perché i rossoblu ci stanno riprovando. L’inseguimento, iniziato 7 mesi fa, ha permesso di alzare nuovamente il pressing con possibilità in crescita di strappare il sì all’Atalanta.

Lammers non ha giocato con continuità nella passata stagione, in appena 15 presenze ha realizzato due gol, entrambi nella fase iniziale del campionato.

Foto: Twitter Atalanta