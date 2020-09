Lammers, la prima intervista con l’Atalanta: “Contento di essere qui. Non vedo l’ora di iniziare”

Prime parole da giocatore dell’Atalanta per Sam Lammers, che ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club. Ecco cosa ha detto il nuovo numero 7:

“Le mie impressioni sono molto buone, sono felice di essere qui, finalmente. Ho visto il centro sportivo e sono tutti gentili con me. Ho pranzato con la squadra, quindi ho incontrato i miei compagni. Non vedo l’ora di iniziare. Seguo l’Atalanta da tanto tempo, hanno fatto bene, specialmente negli ultimi due anni. Ovviamente li ho seguiti l’anno scorso in Champions League. Hanno fatto davvero bene, sfortunatamente non sono riusciti a proseguire. È un onore per me essere qui e far parte di questa squadra. Non vedo l’ora di creare dei bei ricordi. Sono un attaccante, quindi mi piace segnare molti gol. Penso di essere un giocatore tecnico, sono ambidestro. Ecco chi sono.

Il mio tempo libero lo passo con la famiglia, con gli amici. Mi rilasso, non ho molti hobby. Ho visto oggi gli altri olandesi, penso che potranno essermi molto d’aiuto nel mio primo periodo qui in Italia, dato che per me è un bel cambiamento passare dall’Olanda. Ma loro sono molto amichevoli e potranno aiutarmi. Il mio obiettivo è vincere tante partite con la squadra. Speriamo di fare una grande stagione come la scorsa. Segnare molto gol con l’Atalanta. Questi sono i miei obiettivi. Sono felice di essere qui. Ciao Bergamo, forza Atalanta”.

Foto: Twitter Atalanta