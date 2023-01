Le prime parole di Lammers: “La Samp merita la Serie A”

A poche ore dal suo trasferimento ufficiale alla Sampdoria, l’attaccante Sam Lammers ha pronunciato le sue prime parole da blucerchiato: “Le prime impressioni sono positive, tutti nel club mi hanno aiutato fin da subito per farmi già sentire a casa. Sono molto felice di questo e non vedo l’ora che ricomincino le partite. Sono contento e orgoglioso di giocare in questa bellissima società, c’è una grande storia alle spalle: mi auguro di aiutare la Sampdoria a rimanere in Serie A, la categoria che le compete”. Questo è quanto si legge sul sito ufficiale del club.

foto: profilo Twitter UC Sampdoria