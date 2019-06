Lammers, confermato l’inserimento della Roma. Ora la Samp…

In serata vi abbiamo svelato l’inserimento della Roma per Sam Lammers. Tutto confermato, considerato che i giallorossi cercano uno specialista con quelle caratteristiche. Ma sull’attaccante classe ’97 di proprietà del PSV c’è da tempo la Sampdoria (come anticipato in tempi non sospetti): i blucerchiati hanno un accordo totale con l’agente del giocatore e confidano di mantenerlo, ma ora il club di Ferrero deve fare in fretta…

Foto: omroepbrabant.nl