Lammers all’Empoli è ufficiale, cinque giorni dopo

Nuovo acquisto per l’Empoli a una settimana dalla partenza della nuova stagione di Serie A. Il club toscano ha annunciato tramite un post sui canali social l’ingaggio di Sam Lammers. L’attaccante olandese classe ’97, come già annunciato nei giorni scorsi, arriva in prestito dall’Atalanta. Ecco il comunicato apparso, subito dopo, sul sito: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta B.C. per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sam Lammers. Sam Lammers è un attaccante di nazionalità olandese nato a Tilburg il 30 aprile 1997. Cresciuto nei settori giovanili di VOAB, Willem II e PSV, con quest’ultimo club fa l’esordio in Eredivisie a 19 anni. Nella stagione 2017-2018 Lammers contribuisce alla vittoria del titolo del PSV nel massimo campionato olandese. L’anno dopo l’attaccante passa in prestito all’Heerenveen: consuntivo di spessore con 16 gol in 31 gare. Concluso il prestito Lammers fa il suo rientro al PSV: qui gioca per un’altra stagione per poi, a settembre 2020, approdare a titolo definitivo all’Atalanta. Nel suo primo campionato di Serie A il calciatore totalizza 15 presenze. Nella stagione successiva l’attaccante va in prestito all’Eintracht Francoforte dove vince l’Europa League scendendo in campo in 7 occasioni. Sam Lammers conta 11 presenze e 3 gol con la nazionale Under 21”.

Foto: Twitter Empoli