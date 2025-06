Lamine Yamal verso la maglia numero 10: l’annuncio può arrivare il 1° luglio

29/06/2025 | 17:44:37

Lamine Yamal è pronto a raccogliere una delle eredità più pesanti della storia del Barcellona: la leggendaria maglia numero 10. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il club catalano aveva inizialmente pianificato l’annuncio ufficiale per il 13 luglio, giorno del 18º compleanno del giovane talento e dell’entrata in vigore del suo nuovo contratto, valido fino al 2031. Tuttavia, tutto lascia pensare che la presentazione possa essere anticipata a martedì 1° luglio, in concomitanza con la definizione del prestito di Ansu Fati al Monaco. Il passaggio di testimone tra Fati e Yamal è ormai cosa fatta. Ad alimentare le voci anche una serie di indizi social: Lamine ha pubblicato un’immagine di Diego Maradona con la storica maglia blaugrana e, in seguito, un post in cui saluta simbolicamente il suo attuale numero 19 con la frase: “Il mio numero, la mia storia”. Il Barça avrebbe già pianificato tutto nei minimi dettagli: mercoledì 2 luglio inizierà la vendita delle nuove divise ufficiali per la stagione 2025/26 e l’annuncio del nuovo numero, previsto per il giorno prima, permetterà ai tifosi di acquistare subito la maglia di Lamine Yamal con il mitico “10” sulle spalle.

Foto: Instagram Barcellona