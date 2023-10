Lamine Yamal nella storia della Champions: è il più giovane esordiente dal 1′

Lamine Yamal entra nella storia del calcio e in quella della Champions League. L’esterno del Barcellona, titolare contro il Porto nella competizione più importante d’Europa per club, diventa, a 16 anni e 83 giorni, il giocatore più giovane di sempre ad esordire dal 1′ in questo torneo, battendo il record di Celestine Babayaro, fatto registrare a novembre ’94, per soli 3 giorni. Di seguito la classifica dei primi 10:

Foto: Instagram Barcellona