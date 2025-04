Lamine Yamal: “Mi piacciono Barella e Lautaro. Inter forte in difesa”

29/04/2025 | 14:20:10

Lamine Yamal ha parlato in conferenza alla vigilia di Barcellona-Inter. “È la prima semifinale Champions della mia vita, ho tanta voglia di vincere e darò tutto per questa gara. Cosa rispondo a chi dice che sono arrogante? Non posso dire nulla. L’Inter è forte in contropiede e in difesa, lo ha già dimostrato in Champions. Ma anche noi siamo bravi nel palleggio, dovremo giocare come sempre e fare di tutto per passare. Le mie 100 partite con il Barcellona? Alla mia età in pochi hanno fatto così tante partite con il Barcellona, è facile essere motivati in un club così, l’importante è avere continuità. In Coppa del Re abbiamo vissuto un’esperienza positiva e sono felice di viverla di nuovo. Quando sei in finale contro il Real, il cuore fa più delle gambe. Contro l’Inter sarà una partita complicata, non ha nulla a che vedere con il campionato. Lautaro è uno di quelli dell’Inter che mi piacciono di più, ma anche Barella. L’Inter gioca molto bene quando ha il possesso, sono bravi in contropiede. Cosa mi ha detto Raphinha? Mi ha dato un consiglio di cui avevo bisogno in quel momento, ma è una cosa personale”.

Foto: Instagram Barcellona