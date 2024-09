Il Barcellona si affida alla sua giovane stella per riprendere il Monaco. Lamine Yamal segna così il suo primo gol in carriera in Champions. Ma non è record. Più giovane della rete del calesse 2007 c’e stata solamente quella firmata da Ansu Fati – sempre con la maglia del Barcellona – contro l’Inter a 17 anni e 40 giorni.

Foto: Instagram Barcellona