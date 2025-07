Lamine Yamal compie 18 anni e punta in alto: “Ora voglio Mondiale e Champions”

13/07/2025 | 19:08:59

Ha compiuto oggi 18 anni Lamine Yamal, ma da tempo il suo nome è sinonimo di talento precoce e di impatto internazionale. Nonostante la giovane età, l’attaccante del Barcellona è già una figura centrale sia nel club che nella nazionale spagnola, tanto da far dimenticare quanto sia ancora agli inizi del suo percorso. Intervistato dai media ufficiali del Barça in occasione del suo compleanno, Yamal ha espresso un desiderio tutt’altro che banale: “A 18 anni voglio continuare come a 16 e 17, ma aggiungendo quei trofei che mi mancano: il Mondiale e la Champions League”.

Foto: insta barcellona