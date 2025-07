L’amichevole Genoa-Kaiserslautern annullata per motivi di ordine pubblico: il comunicato

18/07/2025 | 14:19:55

Annullata l’amichevole tra Genoa e Kaiserslautern per motivi di ordine pubblico. Il comunicato del Genoa: Il Genoa CFC comunica che l’amichevole con il Kaiserslautern in programma sabato 19 luglio, alle ore 15.30, allo stadio Benatti di Moena (TN), è stata annullata per motivi di ordine pubblico su disposizione del Commissario del Governo per la Provincia di Trento. La società rossoblù comunicherà quanto prima il nuovo programma di lavoro previsto per domani presso l’impianto sportivo Benatti di Moena”.

Foto: sito ufficiale