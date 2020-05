Lambert attacca Balotelli: “Al Liverpool il suo atteggiamento era vergognoso”

Intervistato dal Bristol Post, Rickie Lambert, ex-compagno di squadra di Mario Balotelli al Liverpool, ha criticato l’attaccante del Brescia: “Brendan Rodgers ha comprato Mario Balotelli lo ha messo titolare al posto mio. Non ho mai capito perché. Il modo in cui si allenava era vergognoso. Fuori dal campo era un personaggio affascinante, ma il suo atteggiamento in allenamento non era buono. Ho incontrato diversi giocatori con quell’atteggiamento, ma di solito sono abbastanza intelligenti da capire e cavarsela. In questo caso, lui non lo è stato. Non capivo come Rodgers gli permettesse di fare a modo suo e di sceglierlo al posto mio. Mi ha influenzato direttamente e ha avuto un impatto negativo su tutta la squadra.”