L’ambasciatore russo in Italia: “Sincera e umana solidarietà a Pirlo”

27/07/2026 | 11:38:10

Andrea Pirlo riceve un messaggio di solidarietà da parte dell’ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov: “Sincera e umana solidarietà. Rattrista constatare che, nonostante il suo contributo straordinario allo sport mondiale e all’immagine dell’Italia nel mondo, proprio nel Suo Paese, Lei sia oggi oggetto di ostracismo da parte di un establishment da molti definito ‘pseudo-democratico’”, ha scritto Paramonov in una lettera aperta a Pirlo postata sul canale Telegram dell’ambasciata russa. Nelle scorse ore lo stesso Pirlo ha svelato.

Foto: Instagram Sampdoria