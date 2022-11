José Mourinho non ha preso benissimo la sconfitta della sua Roma per 1-0 contro la Lazio. Durante le interviste post-partita di Dazn, il tecnico portoghese – come spiegato dall’emittente – non ha voluto dotarsi delle cuffie necessarie per l’interazione con lo studio, limitandosi quindi a ricevere le domande dall’inviato sul posto.

Foto: Twitter Roma