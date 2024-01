L’amarezza di Arteta: “È stata la nostra peggior partita della stagione”

E’ amareggiato Mikel Arteta. Il tecnico dell’Arsenal, dopo il ko contro il Fulham, ha commentato ai microfoni di BBC Sport: “Giornata davvero dura, triste. Tre giorni fa abbiamo perso una partita che volevamo assolutamente vincere, oggi è stata la nostra peggior partita della stagione. Il ritmo, il modo di attaccare, in difesa eravamo secondi, non potevamo dominare e per questo abbiamo avuto problemi. Non abbiamo fatto abbastanza possesso palla, non abbiamo messo abbastanza velocità nel creare occasioni. Non meritavamo di vincere. Avevamo l’opportunità di andare in testa campionato ma ora mi ritrovo con la pessima sensazione che questo è il calcio. Se giochiamo come nelle altre 19 partite saremo lassù a fine stagione. Se giochiamo come oggi non saremo neanche minimamente vicini. Oggi è stata una giornata davvero difficile da digerire”.

