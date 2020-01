L’allenatore del Newcastle fa pretattica: “Lazaro? Non posso sbilanciarmi, ma…”

Valentino Lazaro viaggia spedito verso il Newcastle, come anticipato giorni fa. e come ribadito anche nelle scorse ore. Trattativa in fase di definizione con l’Inter, un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Intanto, il tecnico del Newcastle Steve Bruce fa pretattica e glissa sull’argomento: “Lazaro? Non posso sbilanciarmi e non voglio parlare dei giocatori di altre squadre. Ma con due infortuni che sembrano gravi, potremmo dover pensare a fare qualcosa, abbiamo una o due situazioni in ballo. Vedremo”. Classiche parole di circostanza, ma l’Inter è pronta a concretizzare la cessione di Lazaro per poi affondare il colpo su Moses, vecchio pallino di Conte.

Foto: sito ufficiale Inter