L’allenatore del Boca Juniors su De Rossi: “Ha un contratto con noi, ci conto”

Il nuovo tecnico del Boca Juniors, Miguel Angel Russo, ha risposto ad una domanda sull’avvenire in Argentina dell’ex capitano della Roma, Daniele De Rossi. Il futuro in Sud America del centrocampista è in bilico dopo il cambio di proprietà, ma il mister rasserena gli animi: “Daniele De Rossi è un giocatore del club e ha un contratto. Finora rientra tutto nella normalità. Poi, nel momento in cui parleremo, se lui mi dirà qualcosa, e manifesterà qualche desiderio, vedremo cosa succederà. Ma ad oggi sono tutti giocatori del Boca, e io ci conto“.

Foto: Twitter Boca Juniors