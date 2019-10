Lallana salva il Liverpool: 1-1 contro lo United. Klopp non sfata il tabù Old Trafford

Si ferma a quota 8 vittorie di fila la striscia del Liverpool in Premier League. I Reds di Klopp nell’ottava giornata del massimo campionato inglese impatta per 1-1 contro il Manchester United. La squadra di Solskjaer si rammarica per l’occasione persa dopo il vantaggio siglato da Rashford a 36′ del primo tempo, durato fino al minuto 85 quanto Lallana ha trovato il gol del pari. Per Jurgen Klopp continua così il tabù Old Trafford: il manager del Liverpool rinvia ancora l’appuntamento con la prima vittoria in casa del Manchester United.

Foto: Mirror